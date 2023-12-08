Луческу вперше відреагував на чутки про роботу в Ліоні – екс-коуч Динамо зробив неочікувану заяву
Іменитий фахівець Мірча Луческу заявив, що нині хворіє. Коуч не спішить повертатися до роботи.
"Я не коментуватиму чутки про інтерес Ліона. В цей момент я хворію на застуду і чекаю, коли мені стане краще.
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Після цього я подивлюся, чи є в мене на столі якісь пропозиції", – сказав Луческу в інтерв'ю румунському порталу Iamsport.ro.
Мірча Луческу після відходу з київського Динамо перебуває без роботи, але ще не готовий завершити кар'єру тренера.
Ліон після 14 турів чемпіонату Франції перебуває на останньому місці в турнірній таблиці Ліги 1. В поточному сезоні команда спромоглася виграти лише один матч. "Ткачі" мають у своєму активі лише сім балів. Від зони плей-офф їх відділяє п'ять очок.
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