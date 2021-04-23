Французький центрбек шукає новий виклик і налаштований покинути Сантьяго Бернабеу найближчого літа, повідомляє AS. Футболіст обирає з-поміж двох варіантів.

Невілл зізнався, яку зірку хотів би "поцупити" для Манчестер Юнайтед

За інформацією видання, цілком реальних претендентів на футболіста лише два – ПСЖ та Манчестер Юнайтед. Рафаель вже навіть визначився, кому віддасть перевагу. Французу більше імпонує можливість спробувати свої сили в АПЛ, ніж приєднатися до переможця Ліги 1.

До слова, чинний контракт Варана з Реалом розрахований до червня 2022-го. Мадридці не хочуть відпускати свого лідера безкоштовно, тому можуть погодитися на продаж. У нинішньому сезоні 27-річний захисник провів за "вершкових" 32 матчі, у яких забив два голи.

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