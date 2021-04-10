Колишній оборонець поспілкувався зі своїми прихильниками в особистому Twitter, де заявив, що МЮ варто підписати центрбека, форварда та правого вінгера.

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Невілла також запитали, кого із гравців конкурентів він хотів би взяти для Юнайтед влітку. Гаррі назвав ім'я Рафаеля Варана. Цікаво, що авторитетні видання називають Англію, зокрема Манчестер, наступним місцем працевлаштування оборонця Реала.

До слова, контракт француза із "вершковими" розрахований до літа 2022 року. У поточному сезоні він провів 36 поєдинків за мадридців.

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