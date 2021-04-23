Французский центрбэк ищет новый вызов и настроен покинуть Сантьяго Бернабеу ближайшим летом, сообщает AS. Футболист выбирает среди двух вариантов.

Невилл признался, какую звезду хотел бы "украсть" для Манчестер Юнайтед

По информации издания, реальных претендентов на футболиста только два – ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Рафаэль уже даже определился, кому отдаст предпочтение. Французу больше импонирует возможность попробовать свои силы в АПЛ, чем присоединиться к победителю Лиги 1.

К слову, действующий контракт Варана с Реалом рассчитан до июня в 2022-м. Мадридцы не хотят отпускать своего лидера бесплатно, поэтому могут согласиться на продажу. В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел за "сливочных" 32 матча, в которых забил два гола.

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