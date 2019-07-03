"VAR працював добре до сьогоднішнього дня", – Агуеро розкритикував арбітраж після програного півфіналу Копа Амеріка

Нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро прокоментував поразку своєї команди у півфіналі Копа Амеріка-2019 бразильцям.

"Відчуття досить погані. Другий гол був спірним. Хуан Фойт думав, що арбітр зупинить гру. VAR працював дуже добре до сьогоднішнього дня – це неймовірно!

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Ми намагались не звертати уваги на подібні речі на полі, за винятком того, що Дані Алвес вдарив мене ззаду по ногах.

Я не знаю, чому арбітр не переглянув цей епізод. Можливо, Самбрано не міг його побачити, але нам казали, що VAR стане п'ятим арбітром", – передає слова Агуеро Goal.com.

Нагадаємо, збірна Аргентини поступилась Бразилії (0:2) у півфіналі Копа Амеріка-2019.

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