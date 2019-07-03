Мессі розкритикував арбітраж після програного півфіналу Копа Амеріка

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди у 1/2 фіналу Копа Амеріка Бразилії.

"Ми втомились від дивних суддівських рішень на цьому Копа Амеріка. Рефері показували картки за всяку ф*гню, але навіть не подивилися VAR, це просто неймовірно. Я сподіваюся, що Південноамериканська футбольна конфедерація щось зробить, але я не думаю, що це на щось повпливає, адже Бразилія усім керує.

Бразилія – Аргентина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Якщо не брати до уваги результат, то сьогодні ми показали чудову гру. Ми доклали великих зусиль, тому бразильці не були кращими за нас.

Ми дуже старались, але не змогли реалізувати свої моменти. Аргентина влучила у штангу та поперечину, але не змогла забити", – передає слова Мессі Marca.

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