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"VAR работал хорошо до сегодняшнего дня", – Агуэро раскритиковал арбитраж после проигранного полуфинала Копа Америка

12:48 96 Читати українською
"VAR работал хорошо до сегодняшнего дня", – Агуэро раскритиковал арбитраж после проигранного полуфинала Копа Америка
Серхио Агуэро / твиттер сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Копа Америка-2019 бразильцам.

 

"Ощущение довольно плохие. Второй гол был спорным. Хуан Фойт думал, что арбитр остановит игру. VAR работал очень хорошо до сегодняшнего дня – это невероятно!

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Мы пытались не обращать внимания на подобные вещи на поле, за исключением того, что Дани Алвес ударил меня сзади по ногам.

Я не знаю, почему арбитр не пересмотрел этот эпизод. Возможно, Самбрано не мог его увидеть, но нам говорили, что VAR станет пятым арбитром", – передает слова Агуэро Goal.com.

Напомним, сборная Аргентины уступила Бразилии (0:2) в полуфинале Копа Америка-2019.

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Теги
Мир Аргентина Аргентина Видеоассистент арбитра (VAR) Бразилия - Аргентина Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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