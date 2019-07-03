"VAR работал хорошо до сегодняшнего дня", – Агуэро раскритиковал арбитраж после проигранного полуфинала Копа Америка

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Копа Америка-2019 бразильцам.

"Ощущение довольно плохие. Второй гол был спорным. Хуан Фойт думал, что арбитр остановит игру. VAR работал очень хорошо до сегодняшнего дня – это невероятно!

Месси раскритиковал арбитраж после проигранного полуфинала Копа Америка

Мы пытались не обращать внимания на подобные вещи на поле, за исключением того, что Дани Алвес ударил меня сзади по ногам.

Я не знаю, почему арбитр не пересмотрел этот эпизод. Возможно, Самбрано не мог его увидеть, но нам говорили, что VAR станет пятым арбитром", – передает слова Агуэро Goal.com.

Напомним, сборная Аргентины уступила Бразилии (0:2) в полуфинале Копа Америка-2019.

Бразилия – Аргентина: феноменальный 36-летний герой, Месси опять без трофеев со сборной, "селесао" в финале Копа Америка