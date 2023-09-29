VAR працюватиме на семи з восьми матчів УПЛ – призначення арбітрів на 9-й тур
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які обслуговуватимуть поєдинки прийдешнього туру.
Матчі 9-го туру розтягнуться на 3 дні – з 30 вересня по 2 жовтня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Система VAR працюватиме на семи з восьми поєдинків – без відеонагляду пройде зустрічі між Минаєм та Оболонню.
30 вересня
15:00 – Верес – ЛНЗ – Козик Я. (Мукачево). Арбітр VAR – Деревінський О. (Хмельницький).
17:00 – Шахтар – Ворскла – Копієвський В. (Кропивницький). Арбітр VAR – Солов'ян О. (Київська обл.).
19:00 – Чорноморець – Зоря – Балакін М. (Київська обл.). Арбітр VAR – Шурман Д. (Київська обл.).
1 жовтня
13:00 – Минай – Оболонь – Афанасьєв О. (Харків).
15:00 – Кривбас – Рух – Бондаренко Д. (Одеса). Арбітр VAR – Панчишин Д. (Харків).
17:00 – Колос – Полісся – Монзуль К. (Харків). Арбітр VAR – Коваленко А. (Полтава).
19:00 – Динамо – Олександрія – Козиряцький М. (Запоріжжя). Арбітр VAR – Романюк А. (Івано-Франківськ).
2 жовтня
17:00 – СК Дніпро-1 – Металіст 1925 – Блавацький Р. (Львів). Арбітр VAR – Пасхал І. (Херсон).
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