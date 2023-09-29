Матчі 9-го туру розтягнуться на 3 дні – з 30 вересня по 2 жовтня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Як Мілевський вбивав власну кар'єру – історія злету і падіння

Система VAR працюватиме на семи з восьми поєдинків – без відеонагляду пройде зустрічі між Минаєм та Оболонню.

30 вересня

15:00 – Верес – ЛНЗ – Козик Я. (Мукачево). Арбітр VAR – Деревінський О. (Хмельницький).

17:00 – Шахтар – Ворскла – Копієвський В. (Кропивницький). Арбітр VAR – Солов'ян О. (Київська обл.).

19:00 – Чорноморець – Зоря – Балакін М. (Київська обл.). Арбітр VAR – Шурман Д. (Київська обл.).

1 жовтня

13:00 – Минай – Оболонь – Афанасьєв О. (Харків).

15:00 – Кривбас – Рух – Бондаренко Д. (Одеса). Арбітр VAR – Панчишин Д. (Харків).

17:00 – Колос – Полісся – Монзуль К. (Харків). Арбітр VAR – Коваленко А. (Полтава).

19:00 – Динамо – Олександрія – Козиряцький М. (Запоріжжя). Арбітр VAR – Романюк А. (Івано-Франківськ).

2 жовтня

17:00 – СК Дніпро-1 – Металіст 1925 – Блавацький Р. (Львів). Арбітр VAR – Пасхал І. (Херсон).

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