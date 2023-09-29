Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут обслуживать поединки грядущего тура.

Матчи 9-го тура растянутся на 3 дня – с 30 сентября по 2 октября, сообщает официальный сайт УАФ.

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Система VAR будет работать на семи из восьми поединков – без видеонаблюдения пройдет встречи между Минаем и Оболонью.

30 сентября

15:00 – Верес – ЛНЗ – Козик Я. (Мукачево). Арбитр VAR – Деревинский А. (Хмельницкий).

17:00 – Шахтер – Ворскла – Копиевский В. (Кропивницкий). Арбитр VAR – Соловьян А. (Киевская обл.).

19:00 – Черноморец – Заря – Балакин М. (Киевская обл.). Арбитр VAR – Шурман Д. (Киевская обл.).

1 октября

13:00 – Минай – Оболонь – Афанасьев А. (Харьков).

15:00 – Кривбасс – Рух – Бондаренко Д. (Одесса). Арбитр VAR – Панчишин Д. (Харьков).

17:00 – Колос – Полесье – Монзуль К. (Харьков). Арбитр VAR – Коваленко А. (Полтава).

19:00 – Динамо – Александрия – Козыряцкий М. (Запорожье). Арбитр VAR – Романюк А. (Ивано-Франковск).

2 октября

17:00 – СК Днепр-1 – Металлист 1925 – Блавацкий Р. (Львов). Арбитр VAR – Пасхал И. (Херсон).

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