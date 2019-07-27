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VAR дебютує в УПЛ вже у першому турі – систему протестують на матчі Колос – Маріуполь

16:08 283 Читать на русском
VAR дебютує в УПЛ вже у першому турі – систему протестують на матчі Колос – Маріуполь
Зразок використання VAR у Серії А / Reuters

Початок чемпіонату України 2019/20 ознаменується введенням нових технологій.

 

Систему відеоасистента рефері використають у матчі Колоса та Маріуполя, інформує офіційний сайт приазовців.

Це буде перший в історії УПЛ досвід роботи із системою VAR. Щоправда, поки вона буде працювати в режимі офлайн. Це дозволить протестувати обладнання і провести навчання суддів.

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Очікується, що після отримання необхідних дозволів ФІФА і ІФАБ використання системи відеоповторів перейде в режим онлайн. Орієнтовно це відбудеться у другому колі чемпіонату 2019/20.

УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20

Згідно з інформацією офіційного сайту Комітету арбітрів УАФ, на матчі Колос – Маріуполь із системою VAR працюватимуть Юрій Можаровський (арбітр VAR), Олександр Войтюк (асистент VAR) і Віктор Дердо (спостерігач VAR). Гра відбудеться 30 липня на київському стадіоні Оболонь.

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Теги
Головне УПЛ Колос - Маріуполь Юрій Можаровський Відеоасистент арбітра (VAR)
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