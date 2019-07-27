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VAR дебютирует в УПЛ уже в первом туре – систему протестируют на матче Колос – Мариуполь

16:08 45 Читати українською
VAR дебютирует в УПЛ уже в первом туре – систему протестируют на матче Колос – Мариуполь
Пример использования VAR в Серии А / Reuters

Начало чемпионата Украины 2019/20 ознаменуется введением новых технологий.

 

Систему видеоасистента рефери используют в матче Колоса и Мариуполя, информирует официальный сайт приазовцев.

Это будет первый в истории УПЛ опыт работы с системой VAR. Правда, пока она будет работать в режиме офлайн. Это позволит протестировать оборудование и провести обучение судей.

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Ожидается, что после получения необходимых разрешений ФИФА и ИФАБ использование системы видеоповторов перейдет в режим онлайн. Ориентировочно это произойдет во втором круге чемпионата 2019/20.

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Согласно информации официального сайта Комитета арбитров УАФ, на матче Колос – Мариуполь с системой VAR будут работать Юрий Можаровский (арбитр VAR), Александр Войтюк (ассистент VAR) и Виктор Дердо (наблюдатель VAR). Игра состоится 30 июля на киевском стадионе Оболонь.

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Теги
УПЛ Колос - Мариуполь Юрий Можаровский Видеоассистент арбитра (VAR)
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