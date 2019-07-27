Призначено арбітрів на 1-ий тур УПЛ 2019/20: Карпати – Динамо розсудить Копієвський, Олександрію і Шахтар – Абдула

Стали відомі бригади арбітрів, які будуть обслуговувати поєдинки стартового туру УПЛ 2019/20.
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 1-го туру чемпіонату України сезону-2019/2020.
28 липня
Ворскла – Зоря, головний арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область)
Хто призначив найбільше пенальті і лідирує за червоними картками – все, що потрібно знати про арбітрів УПЛ
30 липня
Десна – Львів, головний арбітр: Денис Шурман (Київська область)
Колос – Маріуполь, головний арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ)
Шахтар змінив титульного спонсора вперше за 13 років – на матч за Суперкубок "гірники" вийдуть у нових футболках
31 липня
СК Дніпро-1 – Олімпік, головний арбітр: Іван Бондар (Київ)
Олександрія – Шахтар, головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)
Карпати – Динамо, головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький).