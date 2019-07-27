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Призначено арбітрів на 1-ий тур УПЛ 2019/20: Карпати – Динамо розсудить Копієвський, Олександрію і Шахтар – Абдула

09:20 134 Читать на русском
Призначено арбітрів на 1-ий тур УПЛ 2019/20: Карпати – Динамо розсудить Копієвський, Олександрію і Шахтар – Абдула
Анатолій Абдула / Фото УАФ

Стали відомі бригади арбітрів, які будуть обслуговувати поєдинки стартового туру УПЛ 2019/20.

 

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 1-го туру чемпіонату України сезону-2019/2020.

28 липня

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СК Дніпро-1 – Олімпік, головний арбітр: Іван Бондар (Київ)

Олександрія – Шахтар, головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Карпати – Динамо, головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький).

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Теги
Анатолій Абдула Комітет арбітрів УАФ Арбітри Олександрія - Шахтар Карпати - Динамо
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