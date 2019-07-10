УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20

Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав проект змін до Регламенту української Прем’єр-ліги, що регулюють процедуру впровадження системи VAR на матчах чемпіонату.
Відповідне рішення було опубліковане на офіційному сайті УАФ сьогодні, 10 липня.
"VAR можуть використати вже у матчі за Суперкубок України", – Циганик
Передбачається, що система відеоповторів (VAR) буде використовуватися в режимі офлайн на матчах УПЛ протягом першого кола змагань сезону-2019/2020. Це дозволить випробувати обладнання та провести початкове тестування арбітрів.
Очікується, що після отримання необхідних дозволів ФІФА та ІФАБ використання системи відеоповторів перейде в режим онлайн із початком другого кола змагань сезону-2019/2020.
Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати