УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20

Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав проект змін до Регламенту української Прем’єр-ліги, що регулюють процедуру впровадження системи VAR на матчах чемпіонату.

Відповідне рішення було опубліковане на офіційному сайті УАФ сьогодні, 10 липня.

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Передбачається, що система відеоповторів (VAR) буде використовуватися в режимі офлайн на матчах УПЛ протягом першого кола змагань сезону-2019/2020. Це дозволить випробувати обладнання та провести початкове тестування арбітрів.

Очікується, що після отримання необхідних дозволів ФІФА та ІФАБ використання системи відеоповторів перейде в режим онлайн із початком другого кола змагань сезону-2019/2020.

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