Нападник Динамо Владислав Ванат дізнався рішення КДК УАФ за свої сексистські слова про арбітриню Катерину Монзуль.

Ванат дискваліфікований на 3 матчі, та ще на 2 поєдинки умовно за дискримінаційні слова щодо Катерини Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Також Динамо зобов'язане сплатити штраф у розмірі 100 тисяч грн. Рішення може бути оскаржене в Апеляційному комітеті УАФ.

Нагадаємо, кияни у матчі 16-го туру УПЛ на своєму полі сенсаційно поступились Інгульцю з рахунком 0:2, а Ванат після гри заявив, що "не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри". Арбітринею того поєдинку була Катерина Монзуль.

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