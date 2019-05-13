Нападник Фейєнорда Робін ван Персі провів свій останній матч у якості футболіста.

Ван Персі завершив кар'єру в 35 років.

Ван Персі збирається завершити кар'єру в кінці сезону – Фейєнорд готовий організувати прощальний матч

Останнім матчем легендарного форварда стала зустріч у 34-му турі Ередивізі з Ден Гаагом. Гравці обох клубів влаштували йому коридор пошани.

Ван Персі починав кар'єру в Фейєноорді (2001-2004). Потім були Арсенал (2004-2012), Манчестер Юнайтед (2012-2015) і Фенербахче (2015-2018). Минулого літа він повернувся в рідний клуб.

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За кар'єру гравця він завоював 7 трофеїв, серед яких Кубок УЄФА і перемога в чемпіонаті Англії.