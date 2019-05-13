toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Нідерланди
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Ван Персі завершив кар'єру

13 травня 13:06 865 Читать на русском
Ван Персі завершив кар'єру
Робін ван Персі / Reuters

Нападник Фейєнорда Робін ван Персі провів свій останній матч у якості футболіста.

Ван Персі завершив кар'єру в 35 років.

Ван Персі збирається завершити кар'єру в кінці сезону – Фейєнорд готовий організувати прощальний матч

Останнім матчем легендарного форварда стала зустріч у 34-му турі Ередивізі з Ден Гаагом. Гравці обох клубів влаштували йому коридор пошани.

Ван Персі починав кар'єру в Фейєноорді (2001-2004). Потім були Арсенал (2004-2012), Манчестер Юнайтед (2012-2015) і Фенербахче (2015-2018). Минулого літа він повернувся в рідний клуб.

Буффон не хоче закінчувати кар'єру влітку

За кар'єру гравця він завоював 7 трофеїв, серед яких Кубок УЄФА і перемога в чемпіонаті Англії.

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
5059
Теги
Нідерланди Робін ван Персі Робін ван Персі Фейєнорд Фейєнорд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
42
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук