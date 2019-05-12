Буффон не хоче закінчувати кар'єру влітку

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон відмовляється прощатись з футболом вже після цього сезону.

Про подальші плани італійця повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Буффон не гратиме за ПСЖ в наступному сезоні

Навіть якщо парижани не запропонують 41-річному голкіперу продовжити контракт, який діє до літа цього року, італієць має намір перейти в інший клуб.

Буффон вже розглядає кілька пропозицій від команд, які отримали право виступити в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

ПСЖ завдяки Неймару обіграв Анже – парижани першими у топ-5 чемпіонатах забили 100 голів за сезон

У поточній Лізі 1 голкіпер провів 24 матчі за ПСЖ, в дев'яти з яких не пропустив.