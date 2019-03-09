Ван Персі збирається завершити кар'єру в кінці сезону – Фейєнорд готовий організувати прощальний матч

Досвідчений нападник роттердамського Фейєнорда Робін ван Персі не має наміру відмовлятися від планів завершити кар'єру після сезону 2018/19.

"Я збираюся зупинитись, нічого в цьому плані не змінилось. І думаю, не зміниться. Думаю.

Ван Персі вперше зробив хет-трик в Ередивізі та забив 200-й гол в національних чемпіонатах

Щодо цього я не маю сумнівів. Точно не маю. Коли я забиваю, то лише тоді мені ставлять це запитання. Якщо ми програємо – ніхто про це не запитує. Свою позицію я чітко висловив. Хоча це важко. Адже як зрозуміти, коли підходящий час зупинитись?

Щодо прощального матчу, то є така можливість. Клуб запропонував. Чудовий жест з боку клубу. Його проведуть тоді, коли я захочу. Але мені потрібно подумати. Сам я не просив про його проведення, це було б надмірним тиском на клуб, мені таке не до вподоби", – зізнався ван Персі в інтерв'ю Algemeen Dagblad.

Відзначимо, що Робін ван Персі в нинішньому сезоні провів 19 матчів в Ередивізі, в яких забив 14 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Раніше він захищав кольори англійських грандів – Арсенала та Манчестер Юнайтед.

Топ-8 "дідуганів" Європи, які демонструють дивовижну результативність