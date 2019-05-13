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Ван Перси завершил карьеру

13 мая 13:06 164 Читати українською
Ван Перси завершил карьеру
Робин ван Перси / Reuters

Нападающий Фейенорда Робин ван Перси провел свой последний матч в качестве футболиста.

Ван Перси завершил карьеру в 35 лет.

Ван Перси собирается завершить карьеру в конце сезона – Фейеноорд готов организовать прощальный матч

Последним матчем легендарного форварда стала встреча в 34-м туре Эредивизи против Ден Гаага. Игроки обоих клубов устроили ему коридор почета.

Ван Перси начинал карьеру в Фейеноорде (2001-2004). Затем были Арсенал (2004-2012), Манчестер Юнайтед (2012-2015) и Фенербахче (2015-2018). Прошлым летом он вернулся в родной клуб.

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За карьеру игрока он завоевал 7 трофеев, среди которых Кубок УЕФА и победа в чемпионате Англии.

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Теги
Нидерланды Робин ван Перси Робин ван Перси Фейеноорд Фейеноорд
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