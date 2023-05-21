"Дуже велика ймовірність, що влітку Патрік ван Леувен стане головним тренером донецького Шахтаря.

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Робота Йовічевіча не вразила Ахметова. Так, ми маємо результат у єврокубках. Це результат, який є вищим за потенціал команди, але Ахметову не подобається запас міцності, який нині є у команди.

Шахтар у 27-ми турах 8 матчів виграв з перевагою в 1 м'яч, і всі ці перемоги над суперниками, нижчими за класом. Шість поєдинків "гірники" зіграли унічию, а один – програли. Тобто 15 з 27 матчів – на валідолі. Ахметову не подобається стиль гри Шахтаря при Йовічевічі, і Ахметову подобається те, що робить ван Леувен у Зорі.

Незалежно від того, як завершиться сезон, ця ідея серйозно розглядається. Ахметов майже ухвалив це рішення", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше ван Леувен вже працював у Шахтарі – з 2006 по 2013 роки він очолював Академію "гірників".

Шахтар переміг Верес і знову обійшов СК Дніпро-1 – матч пройшов з вболівальниками, хоча УПЛ погрожувала зняти очки