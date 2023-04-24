Відомий коментатор та журналіст Вікто Вацко вказав на фахівця, який, на його думку, міг би вивести киян на новий рівень.

"Якщо не брати до уваги динамівські серця, важливо, кого головним тренером бачать брати Суркіси. На даний момент я захоплююсь роботою ван Леувена у Зорі. Реально.

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Він повинен був створювати влітку нову команду в умовах обмежених фінансів. Його Зоря зараз грає на рівні із Шахтарем, а може й цікавіше. Але це мої думки. Я не знаю, який у нього контракт із Зорею, яка там компенсація", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, ван Леувен очолив Зорю у червні 2022 року. Після 22-х турів луганці під його керівництвом йдуть на третій сходинці, відстаючи від СК Дніпро-1 на 2 очки. Контракт нідерландського фахівця з "мужиками" чинний до 30 червня 2025 року.

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