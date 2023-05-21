"Очень большая вероятность, что летом Патрик ван Леувен станет главным тренером донецкого Шахтера.

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Работа Йовичевича не впечатлила Ахметова. Да, мы имеем результат в еврокубках. Это результат, который выше потенциала команды, но Ахметову не нравится запас прочности, который сейчас есть у команды.

Шахтер в 27-ми турах 8 матчей выиграл с преимуществом в 1 мяч, и все эти победы над соперниками, ниже классом. Шесть поединков "горняки" сыграли вничью, а один – проиграли. То есть 15 из 27 матчей – на валидоле. Ахметову не нравится стиль игры Шахтера при Йовичевиче, и Ахметову нравится то, что делает ван Леувен в Заре.

Независимо от того, как завершится сезон, эта идея серьезно рассматривается. Ахметов почти принял это решение", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, ранее ван Леувен уже работал в Шахтере – с 2006 по 2013 годы он возглавлял Академию "горняков".

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