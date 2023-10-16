Вже екс-наставник Шахтаря Патрік ван Леувен увійшов в історію донецького клубу зі знаком мінус.

Ван Леувен пропрацював на чолі Шахтаря 105 днів, ставши тренером, який найменше очолював команду з часів Незалежності України, повідомляє Transfermarkt.

Шахтар офіційно звільнив ван Леувена

Попередній антирекорд належав Анатолію Бишовцю, який очолював "гірників" протягом 182 днів. Слід зазначити, що Віктор Прокопенко (8), Валерій Яремченко (80) та Олексій Дрозденко (46) очолювали Шахтар менше, але вони були призначені на посаду виконувача обов'язків головного тренера.

Нагадаємо, що Шахтар сьогодні, 16 жовтня, звільнив Патріка ван Леувена. Обов'язки головного тренера виконуватиме спортивний директор клубу Даріо Срна.

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