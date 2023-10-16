Уже экс-наставник Шахтера Патрик ван Леувен вошел в историю донецкого клуба со знаком минус.

Ван Леувен проработал во главе Шахтера 105 дней, став тренером, который меньше всего возглавлял команду со времен Независимости Украины, сообщает Transfermarkt.

Шахтер официально уволил ван Леувена

Предыдущий антирекорд принадлежал Анатолию Бышовцу, который возглавлял "горняков" в течение 182 дней. Следует отметить, что Виктор Прокопенко (8), Валерий Яремченко (80) и Алексей Дрозденко (46) возглавляли Шахтер меньше, но они были назначены на должность исполняющего обязанности главного тренера.

Напомним, что Шахтер сегодня, 16 октября, уволил Патрика ван Леувена. Обязанности главного тренера будет исполнять спортивный директор клуба Дарио Срна.

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