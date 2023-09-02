"Перша легка перемога? Це така ж перемога, як і в перших матчах. Довелося докласти багато зусиль. Хороший перший тайм, але не вдалося багато забити з того, що Шахтар створив. У другій половині з реалізацією вже було набагато краще. Задоволений, що вдалося багато забити.

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В'юнник у попередні роки мав проблеми з результативністю в Шахтарі. Але це була інша команда, зараз я Богданом дуже задоволений. Як і Кащуком. Вони знаходять свої моменти та роблять вирішальний внесок у перемоги Шахтаря.

Вся команда з нетерпінням чекає Ліги чемпіонів. Всі хлопці хочуть якомога краще продемонструвати себе на цьому, найвищому рівні. Ціль Шахтаря – залишитися в єврокубках мінімум до весни. Не так важливо, буде це Ліга чемпіонів чи Ліга Європи, але завжди хочеться більшого", – сказав ван Леувен у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Шахтар після 6-ти турів з 14-ма очками очолює турнірну таблицю УПЛ. Вже 19-го вересня "гірники" стартують у груповому етапі Ліги чемпіонів номінально домашнім матчем проти Порту.

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