"Первая легкая победа? Это такая же победа, как и в первых матчах. Пришлось приложить много усилий. Хороший первый тайм, но не удалось много забить из того, что Шахтер создал. Во второй половине с реализацией уже было намного лучше. Доволен, что удалось много забить.

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Судаков восстановился после повреждения и набирает форму. С каждым днем его кондиции становятся все лучше. Он готов даже сыграть за сборную Украины.

Вьюнник в предыдущие годы имел проблемы с результативностью в Шахтере. Но это была другая команда, сейчас я Богданом очень доволен. Как и Кащуком. Они находят свои моменты и делают решающий вклад в победы Шахтера.

Вся команда с нетерпением ждет Лиги чемпионов. Все ребята хотят как можно лучше продемонстрировать себя на этом, самом высоком уровне. Цель Шахтера – остаться в еврокубках минимум до весны. Не так важно, будет это Лига чемпионов или Лига Европы, но всегда хочется большего", – сказал ван Леувен в послематчевом комментарии.

Напомним, Шахтер после 6-ти туров с 14-ю очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Уже 19-го сентября "горняки" стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов номинально домашним матчем против Порту.

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