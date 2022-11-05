"Якщо подивитися на перший тайм, то нам мало що вдалося, ми хотіли вирішити цю гру у перші 45 хвилин, але суперник не дав нам цього зробити. Ми домінували по грі, шансів було багато, але знову не вистачає реалізації. Коли команда багато атакує та не забиває, а це робить інша, в перший же створений момент... На жаль, у нас бувають матчі, в яких ми можемо втрачати гру на якийсь час, бо намагаєшся зробити все для реалізації, а виходить навпаки.

Вольова перемога луганців на останніх хвилинах у відеоогляді поєдинку Зоря – Металіст – 3:2

Пропустили першими, Металіст грамотно все зробив. Після першого голу ухвалив рішення провести заміну, Хлань вніс свій внесок, допоміг Чурку забити перший м’яч у ворота суперника. Допомогли й інші, хто вийшов на поле.

Гадаю, що у всіх команд поставлена мета вигравати, і мої хлопці не виняток. Вони, попри все, боролися, намагалися створювати моменти та не зупинятися, хоча Металіст був гідним суперником. І, звісно, у нас було достатньо моментів забивати раніше.

Але я відчував, що у нас шанси будуть, футболісти не зупинялися. Треба підкреслити, гравці, які вийшли на заміну, також зробили свій внесок в остаточний результат", – поділився ван Леувен на післяматчевій прес-конференції.

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