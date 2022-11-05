"Если посмотреть на первый тайм, нам мало что удалось, мы хотели решить эту игру в первые 45 минут, но соперник не дал нам этого сделать. Мы доминировали по игре, шансов было много, но снова не хватает реализации. Когда команда много атакует и не забивает, а это делает другая, в первый же созданный момент... К сожалению, у нас бывают матчи, в которых мы можем терять игру на время, потому что пытаешься сделать все для реализации, а получается наоборот.

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Пропустили первыми, Металлист грамотно все сделал. После первого гола принял решение произвести замену, Хлань внес свой вклад, помог Чурко забить первый мяч в ворота соперника. Помогли и другие вышедшие на поле.

Думаю, что у всех команд поставлена ​​цель выигрывать, и мои ребята не исключение. Они, несмотря ни на что, боролись, пытались создавать моменты и не останавливаться, хотя Металлист был достойным соперником. И, конечно, у нас было достаточно моментов забивать раньше.

Но я чувствовал, что у нас шансы будут, футболисты не останавливались. Надо подчеркнуть, вышедшие на замену игроки также внесли свой вклад в окончательный результат", – поделился ван Леувен на послематчевой пресс-конференции.

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