Зоря вирвала перемогу над Металістом у матчі 11-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Зоря – Металіст на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов без голів, проте на початку другого Підлепенець холоднокровно реалізував пенальті. Чурко на 72 хвилині вирівняв становище, замкнувши ближню стійку, але Панасенко миттєво вивів харків'ян вперед класним ударом здалеку.

Зоря на останніх секундах вирвала перемогу над Металістом – "джокери" ван Леувена перевернули все з ніг на голову

Втім, останні хвилини перетворили Зорю на переможців. Мишньов на 89 хвилині обікрав захисника та потужно пробив у ближній кут, а Шахов у компенсований час переправив м'яч у ворота після подачі кутового.