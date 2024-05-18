Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов прокоментував сутичку під час матчу 28-го туру чемпіонату України U-19 проти Динамо (1:2).

– Нами була запрошена компанія, яка відповідала за безпеку. Там було 12 представників охорони. Ми вважали, що цього достатньо.

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Те, що відбулося на стадіоні, може відбутися на будь-якому матчі. Це випадкова ситуація. Була провокація з боку гравця Динамо. Були емоції. Це нормально для футболу. Добре, що ніхто не постраждав. Проаналізуємо ситуацію. В майбутньому або збільшуватимемо кількість охорони, або зменшувати кількість вболівальників на стадіоні, або заборонимо фанам команди-суперника відвідувати стадіон.

Ніхто не каже, що все нормально. Ситуація не нормальна, але потрібно зробити правильні висновки, щоб цього не відбувалося в майбутньому.

– Кого ви маєте на увазі, коли говорите про провокацію з боку гравця Динамо?

– Я не хочу повертатися назад. Думаймо про майбутнє. Ми готові надати дисциплінарним органам всі дані, фото та відео.

– Динамо вважає, що для тисячі чи півтори тисячі вболівальників, які були на стадіоні, не було відповідної кількості місць в бомбосховищах.

– Я не знаю, яка кількість там була. Хтось може сказати, що там було 5 тисяч. Я не знаю. Я не думаю, що там була тисяча людей. Там не може бути на стадіоні тисяча.

– Скільки вміщує бомбосховище?

– Я не знаю. Я не думаю, що наші співпрацівники, які відповідали за охорону, щось порушили, – сказав Свиридов у коментарі "ТаТоТаке".

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