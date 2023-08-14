Ключем до успіху Шахтаря у першому таймі стали підключенні Гочолейшвілі. Грузинський латераль двічі навішував з правого флангу, а Сікан і Траоре чітко замикали головами.

Шахтар втримав перемогу над Олександрією – Чигринський повернувся в основу, "гірники" ледь не зіграли внічию після 2:0

По перерві від домінації "гірників" не залишилось і сліду. Олександрія відквитала один м'яч завдяки взаємодії екс-динамівців Шулянського та Скорка. Смирний мав супершанс вирвати для команди Ротаня нічию, але Різник здійснив блискучий сейв – рахунок залишився 2:1 на користь Шахтаря. "Гірники" набрали 7 очок, а Олександрія припустилася першої осічки, залишаючись зі 7 пунктами.