"У мене була спроба перезапустити кар'єру в Зорі, але... Коли я переходив у луганський клуб, Патрік говорив одні моменти, а по факту виявилося інакше. Навіть мікрошансу не отримав.

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Я не кажу, що я був сильніший за інших. Команда за півроку програла одну гру. Питань не було, але неприємний осад залишився. Чому так трапилося? Не знаю. Купа факторів співпала. Зоря класно грала, програли лише Шахтарю. Імереков проводив один з найкращих періодів в кар'єрі. Може, я тренеру не сподобався в тренувальному процесі або поведінкою. Складно відповісти.

Я був у пригніченому стані від того, що не грав. Через деякий період зрозумів, що в мене не буде шансу. Я багато кого знав в команді. У цьому плані все було нормально. Не було довіри тренера, через що не зіграв жодної хвилини", – розповів Бурда в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, з літа 2023-го 28-річний оборонець захищає кольори Колоса.

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