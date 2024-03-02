“У меня была попытка перезапустить карьеру в Заре, но... Когда я переходил в луганский клуб, Патрик говорил одни моменты, а по факту оказалось иначе. Даже микрошанса не получил.

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Я не говорю, что я был сильнее других. Команда за полгода проиграла одну игру. Вопросов не было, но неприятный осадок остался. Почему так случилось? Не знаю. Куча факторов совпала. Заря классно играла, проиграли лишь Шахтеру. Имереков проводил один из лучших периодов в карьере. Может, я тренеру не понравился в тренировочном процессе или поведением. Сложно ответить.

Я был в подавленном состоянии от того, что не играл. Через некоторое время понял, что у меня не будет шанса. Я много кого знал в команде. В этом плане все было нормально. Не было доверия тренера, из-за чего не сыграл ни одной минуты", – рассказал Бурда в интервью Українському футболу.

Напомним, с лета 2023-го 28-летний защитник защищает цвета Колоса.

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