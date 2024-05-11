Аль-Іттіфак розгромив Аль-Іттіхад (5:0) у 31 турі саудівської Прем'єр-ліги. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 31 тур

Аль-Іттіхад – Аль-Іттіфак – 0:5

Голи: Фофана, 5, Дембеле, 31 (пен), Токо-Екамбі, 35, 39, 55

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Приїхд Аль-Іттіфака в гості до Аль-Іттахада перетворився на кошмар для господарів. Команда Стівена Джеррарда не помітила свого суперника і завдала найболючішої поразки з грудня 2023 року.

За Аль-Іттіфак відзначилися Секо Фофана, Мусса Дембеле, а Карл Токо-Екамбі оформив хет-трик. Всі троє відомі своїми виступами у чемпіонаті Франції. Для команди Джеррарда перемога в п'ять м'ячів стала найбільшою у поточному сезоні.

Аль-Іттіхад, який очолює Марсело Гальярдо, наразі перебуває на п'ятому місці з 50 балами. Аль-Іттіфак розташувався на шостій сходинці з 44 очками.

Варто зауважити, що через травму Карім Бензема участі у грі не брав.