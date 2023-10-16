Шахтар у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив про призначення Даріо Срни на посаду виконувача обов'язків головного тренера.

Шахтар офіційно звільнив ван Леувена

Хорват очолив команду після звільнення Патріка ван Леувена. Додамо, що Срна не має досвіду роботи тренером, оскільки обіймав до цього лише посади в керівництві клубу, зокрема, є чинним спортивним директором "гірників".

Зазначимо, що Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 роки, зігравши 536 матчів та відзначившись 49 голами та 121 асистами.

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