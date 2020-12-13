Ван Гал вважає перехід Ван де Беека в Манчестер Юнайтед помилкою
Екс-тренер МЮ Луї ван Гал поділився своїми думками щодо перебування Донні ван де Беека в манчестерському клубі.
"Я сподіваюся, що його час прийде, але не думаю, що він зробив хороший вибір. Я сказав про це відразу ж.
Ювентус спробує орендувати ван де Беека
Якщо у вас є Поль Погба і Бруну Фернандеш, то на якій позиції повинен грати ван де Беек? У нього немає тих якостей, що є у Погба і Фернандеша. А зараз Поль часто не виходить в старті. Де ван де Беек повинен грати в такому випадку?
Я думаю, це можна було передбачити. Є так багато топ-команд, в яких він міг би себе проявити краще", – цитує ван Гала Football Oranje.
Зауважимо, Донні ван де Беек перебрався в Манчестер Юнайтед у вересні цього року за 39 млн євро з Аякса. У поточному сезоні в активі нідерландського хавбека 16 матчів, один м'яч та стільки ж асистів.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: дружнє дербі замість снодійного, питання до Гвардіоли, Погба спростовує чутки