"Я сподіваюся, що його час прийде, але не думаю, що він зробив хороший вибір. Я сказав про це відразу ж.

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Якщо у вас є Поль Погба і Бруну Фернандеш, то на якій позиції повинен грати ван де Беек? У нього немає тих якостей, що є у Погба і Фернандеша. А зараз Поль часто не виходить в старті. Де ван де Беек повинен грати в такому випадку?

Я думаю, це можна було передбачити. Є так багато топ-команд, в яких він міг би себе проявити краще", – цитує ван Гала Football Oranje.

Зауважимо, Донні ван де Беек перебрався в Манчестер Юнайтед у вересні цього року за 39 млн євро з Аякса. У поточному сезоні в активі нідерландського хавбека 16 матчів, один м'яч та стільки ж асистів.

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