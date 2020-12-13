"Я надеюсь, что его время придет, но не думаю, что он сделал хороший выбор. Я сказал об этом сразу же.

Ювентус попытается арендовать ван де Беека

Если у вас есть Поль Погба и Бруну Фернандеш, то на какой позиции должен играть ван де Беек? У него нет тех качеств, которые есть в Погба и Фернандеша. А сейчас Поль часто не выходит в старте. Где ван де Беек должен играть в таком случае?

Я думаю, это можно было предвидеть. Есть так много топ-команд, в которых он мог бы себя проявить лучше", – цитирует ван Гала Football Oranje.

Заметим, Донни ван де Беек перебрался в Манчестер Юнайтед в сентябре этого года за 39 млн евро из Аякса. В текущем сезоне в активе нидерландского хавбека 16 матчей, один мяч и столько же ассистов.

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