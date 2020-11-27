Ювентус спробує орендувати ван де Беека
Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек потрапив до сфери зацікавлень туринського Ювентуса.
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Ювентус вивчає доцільність оренди ван де Беека. Хавбек лише влітку перебрався до Манчестера, проте досі не став гравцем основної обойми команди Сульшера. В активі ван де Беека лише 474 хвилини в усіх турнірах. Контракт екс-лідера Аякса з манкуніанцями чинний до літа 2025-го з опцією продовження співпраці ще на рік.
У нинішньому сезоні Донні ван де Беек провів 12 матчів у різних змаганнях, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.
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