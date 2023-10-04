Нідерландський клуб офіційно оголосив про повернення легендарного фахівця.

Аякс зі скандалом звільнив спортивного директора після фанатських погромів

72-річний ван Гал буде консультувати наглядову раду Аякса з технічних футбольних питань. Амстердамський гранд влаштував повне перезавантеження керівної ланки після провального сезону і серії скандалів. Аякс вперше за 14 років залишився без Ліги чемпіонів, а в новому розіграші чемпіонату йде поблизу зони вильоту.

Нагадаємо, ван Гал був вільним після завершення ЧС-2022, де він дійшов зі збірною Нідерландів до чвертьфіналу. В середині 90-их "Залізний тюльпан" дуже успішно тренував Аякс – 3 перемоги в чемпіонаті та тріумф в ЛЧ 1994/95.

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