Вперше з 2009-го Аякс пропускає Лігу чемпіонів. Саме час вдатися до ностальгії і згадати найбільш успішний євросезон амстердамців на європейській арені у новітній історії клубу.

Розіграш Ліги чемпіонів 2018/2019 ще довго грітиме душу вболівальникам Аякса. Юна команда Еріка Тен Хага стартувала з другого кваліфікаційного раунду, по дорозі обіграла київське Динамо (3:1 та 0:0), у групі синхронно з Баварією вийшла у плей-оф, де несподівано вибила Реал (як забути той камбек?), а потім і Ювентус. Нідерландці були за крок від фіналу, проте епічно розгубили перевагу у три м’ячі над Тоттенхемом. А контрольний постріл взагалі пропустили на 90+6 хвилині.

Динамо і десять друзів у одній біді – найкращі клуби, які пропустять сезон Ліги чемпіонів

Невдовзі більшість героїв того Аякса пішла на підвищення і поповнила топ-клуби. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR аналізує, як склалися долі учасників півфінальної драми аяксидів.

Андре Онана (18 матчів у ЛЧ 2018/2019) (Манчестер Юнайтед)

Його перехід з Інтера у Манчестер Юнайтед – один із головних трансферів цього літа. Лідер за кількістю сейвів останніх розіграшів Ліги чемпіонів, фіналіст минулого сезону ЛЧ і просто топ-воротар. У згаданому сезоні був єдиним, хто відіграв усі 18 матчів без замін. Можна припустити, що саме Онана досягнув найвищого рівня і проявив себе найкраще серед усіх футболістів того Аякса. Навіть попри непереконливий старт в МЮ.

Джоел Велтман (5 матчів) (Брайтон)

Правий захисник пропустив значну частину сезону 2018/2019 через травму, однак відновився якраз до плей-офф. Незабаром Велтман покинув рідний клуб, у якому виступав із самого дитинства. Нещодавно Джоел розпочав свій четвертий сезон у Брайтоні – для команди Роберто Де Дзербі він є дуже важливим футболістом.

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Маттейс де Лігт (17 матчів/3 голи) (Баварія)

19-річний захисник вважався ключовим активом того Аякса. Де Лігт демонстрував фантастичний рівень футболу як для свого віку. Не скажеш, що подальші переходи у Ювентус, а потім у Баварію – провал. Просто очікування від майбутньої кар’єри Маттейса були дещо вищими. Зрештою, нідерландцю лише 24, тож місця для прогресу ще достатньо.

Дейлі Блінд (18 матчів) (Жирона)

Душа і серце того Аякса. Очікувалося, що клубна легенда так і закінчить на Амстердам Арені. Утім скандали у колективі змусили Блінда-молодшого покинути рідну команду. Перехід у Баварію на початку 2023-го виявився, м’яко кажучи, сенсаційним. Прикро тільки, що Дейлі провів там обмаль часу. Влітку Блінд став партнером наших Віктора Циганкова та Артема Довбика у Жироні.

Ніколас Тальяфіко (15 матчів/2 асисти/3 голи) (Ліон)

Один із символів Аякса покинув Амстердам минулого літа. Здавалося, аргентинець повинен піти на підвищення в один із топ-клубів. При усій повазі, Ліон має такий статус лише на локальному рівні.

Лассе Шьоне (17 матчів/2 асисти/2 голи) (НЕК Неймеген)

Той сезон виявився останнім, сьомим для данця на Амстердам Арені. Влітку 2019-го Шьоне придбав Дженоа. Проте після року у Серії А Лассе знову повернувся у Нідерланди. Зараз 37-річний футболіст захищає кольори Неймегена. Саме із цього клубу Шьоне свого часу перейшов у Аякс.

Френкі де Йонг (17 матчів) (Барселона)

Після фантастичного сезону на 22-річного хавбека полювали ледь не усі топ-клуби Європи. Переможцем цієї гонитви стала Барселона. І хоч там де Йонг вже розпочав свій п’ятий сезон, однак не все гладко для Френкі на Камп Ноу.

Хакім Зієш (17 матчів/4 асисти/5 голів) (Галатасарай)

Мабуть, найбільш неоднозначний футболіст того Аякса. Наступного року перейшов у Челсі, утім не проявив себе так, як йому пророкували. Постійно готувався до переїзду із Стемфорд Брідж, дивом не перебрався у ПСЖ та Саудівську Аравію. Агонія врешті завершилася цього літа. Марокканець вирушив у комфортну обитель для збитих льотчиків – Туреччину. Хоча перед підписанням контракту з Галатасараєм Зієш з’їздив у Росію на потіху місцевій публіці.

Донні ван де Беек (18 матчів/2 асисти/4 голи) (Манчестер Юнайтед)

Головне розчарування команди Тен Хага. 2020-го отримав хороший варіант розвитку кар’єри і перебрався у Манчестер Юнайтед. Комфортності додавав і той факт, що в АПЛ доведеться працювати зі знайомим тренером. Постійні провали, оренда в Евертон і врешті-решт виключення Донні із заявки МЮ на новий сезон Ліги чемпіонів. Навіть складно сказати, що чи хто зможе повернути ван де Беека на попередній рівень.

Давід Нерес (15 матчів/3 асисти/3 голи) (Бенфіка)

Після потужного сезону бразилець відверто знизив до себе вимоги і поїхав реанімувати кар’єру в Україну. Через повномасштабне російське вторгнення Давід Нерес в УПЛ так і не дебютував. Бразилець перебрався у Бенфіку і знову нагадав себе колишнього. Тепер важливо підтримувати цей рівень.

Душан Тадіч (18 матчів/7 асистів/9 голів) (Фенербахче)

У липні завершилася епоха серба в Аяксі. Позаду залишилися 5 сезонів на Амстердам Арені, найкращим із яких був, напевно, саме 2018/2019. Тадіч став MVP того розіграшу ЛЧ і сміливо може вважатися одним із найсильніших гравців у новітній історії клубу. Тільки от з переходом на якісніший рівень не склалося – Душан підписав контракт із турецьким Фенербахче.

Дейлі Сінкгравен (2 матчі) (Лас-Пальмас)

Після того розіграшу ЛЧ Дейлі підписав контракт із Байєром, де відіграв чотири сезони. Зрештою, у Леверкузені Сінкгравен здебільшого сидів на лаві запасних або виходив на заміну. У липні нідерландець поїхав на Канари і став гравцем Лас-Пальмаса.

Клас-Ян Хунтелаар (11 матчів/2 асисти/4 голи) (технічний директор Аякса)

Єдиний з-поміж усіх футболістів того Аякса, який завершив кар’єру. Із березня минулого року клубна легенда входить до керівного штату аяксидів і допомагає директору з футболу Свену Міслінтату. Свій останній матч на професійному рівні Хунтелаар провів 2021-го. Нападник ще на рік повернувся у Шальке, що також став для нього рідним.

Нуссаїр Мазрауї (17 матчів/2 голи) (Баварія)

Ключовий гравець команди Тен Хага. Правий захисник забив дебютний гол у ворота Баварії, а згодом у компенсований час приніс перемогу над Бенфікою. Марокканець фантастично виглядав у Амстердамі, а рік тому безкоштовно перейшов у Баварію. На жаль, там у Нуссаїра виникли проблеми. Нещодавно він сам розповів про це пресі: "Відчуваю, ніби про мене забули. Я, скоріше, третій або й четвертий варіант на своїй позиції. Якщо ситуація залишиться такою – це не те, чого я хочу. І не те, на що заслуговую".

Каспер Дольберг (9 матчів) (Андерлехт)

Від 20-річного форварда очікували чогось надзвичайного, але він не зміг не лише стати зіркою Аякса, а й реалізувати себе деінде. Три непогані сезони у Ніцці, провали у Севільї та Тоттенхемі і нарешті перехід в Андерлехт. Це зовсім не те, на що сподівався данець. Зрештою, йому невдовзі виповниться лише 26, тож час на ренесанс кар’єри Каспер ще має.

Лісандро Магальян (2 матчі) (Пумас)

Коли амстердамці купували оборонця за майже 10 мільйонів євро із Бока Хуніорс, то безумовно розраховували, що цей хлопець проявить себе краще. Натомість Магальян провів 8 хвилин у згаданому розіграші ЛЧ, а через кілька місяців був орендований Алавесом. Потім таких оренд було чимало. Варто лише сказати, що нині Лісандро виступає у Мексиці і з 2019-го змінив уже п’ять команд.

Дані де Віт (4 матчі) (АЗ)

Гравець глибокого запасу сумарно провів лише 40 хвилин в ЛЧ. Незабаром де Віт перебрався у скромніший АЗ, де виступає дотепер і є одним із лідерів команди.

Лассіна Траоре (1 матч у заявці) (Шахтар)

Цей хлопець потрапив до нашого переліку лише за формальними ознаками. Ми просто не можемо оминути увагою нападника Шахтаря, який за увесь розіграш ЛЧ 18/19 тільки одного разу потрапив у заявку Аякса. Зате на який матч! За драматичним півфіналом з Тоттенхемом 18-річний хлопець спостерігав з лави запасних. На жаль, кар’єра Траоре не перестає випробовувати його на міцність. Минулого місяця Лассіна знову важко травмувався і надовго вилетів із обойми Шахтаря.