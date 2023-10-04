Нидерландский клуб официально объявил о возвращении легендарного специалиста.

Аякс со скандалом уволил спортивного директора после фанатских погромов

72-летний ван Гал будет консультировать наблюдательный совет Аякса по техническим футбольным вопросам. Амстердамский гранд устроил полную перезагрузку руководящего звена после провального сезона и серии скандалов. Аякс впервые за 14 лет остался без Лиги чемпионов, а в новом розыгрыше чемпионата идет вблизи зоны вылета.

Напомним, ван Гал был свободен после завершения ЧМ-2022, где он дошел со сборной Нидерландов до четвертьфинала. В середине 90-х "Железный тюльпан" очень успешно тренировал Аякс – 3 победы в чемпионате и триумф в ЛЧ 1994/95.

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