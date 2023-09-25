Аякс зі скандалом звільнив спортивного директора після фанатських погромів
Відомий фахівець Свен Міслінтат втратив роботу в Аяксі після серії скандалів.
Аякс припинив співпрацю зі Свеном Міслінтатом, повідомляє офіційний сайт клубу. Спортивний директор повністю втратив підтримку в Амстердамі.
Керівництво планувало оголосити про розрив контракту за згодою сторін, однак Міслінтат влаштував розбірки, тому його довелося примусово звільнити.
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Аякс підкреслив, що це рішення не пов'язано з розслідуванням проти Міслінтата. Спортивного директора днями відсторонили через підозру в махінаціях.
Скандал виник внаслідок трансферу Соси (Свен напряму пов'язаний з агентами гравця), але німець підписав й інших футболістів середнього рівня на 100 мільйонів.
Аякс провалює старт сезону – 14 місце в Ередивізі. Вчора амстердамці отримали розгром ще в першому таймі від Фейєнорда, після чого фанати зірвали матч, влаштувавши погром.
Міслінтат напередодні вляпався у ще одну неприємність. Попри заборону наближатися до команди, спортдир залетів у тренерську кімнату та кричав на футболістів.