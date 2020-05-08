Ван Гал назвав винуватця свого звільнення з Манчестер Юнайтед

Колишній керманич МЮ Луї ван Гал не має претензій до Жозе Моурінью після свого відходу з табору манкуніанців.

"Я звинувачую Еда Вудворда, мого директора в Манчестер Юнайтед, набагато більше, ніж Моурінью. На мій погляд, Вудворд – злий геній", – розповів ван Гал для подкасту Een-tweetje met Yves.

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Нагадаємо,нідерландського фахівця звільнили з Манчестер Юнайтед у травні 2016-го, а на його місце призначили Жозе Моурінью, який покинув клуб у грудні 2018 року.

У сезоні 2015/16 манкуніаці фінішували четвертими в АПЛ.

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