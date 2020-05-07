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Де Хеа хотів покинути Манчестер Юнайтед через ван Гала, – екс-тренер манкуніанців

7 травня 23:06 291 Читать на русском
Де Хеа хотів покинути Манчестер Юнайтед через ван Гала, – екс-тренер манкуніанців
Давід Де Хеа / Манчестер Юнайтед

Колишній тренер воротарів МЮ Ерік Стілі зізнався, що Луї ван Гал був однією з головних причин бажання Давіда Де Хеа покинути клуб.

"Коли Де Хеа грав під керівництвом Луї ван Гала, ми всі знали причину, через яку він хотів піти. Вони не ладнали між собою. Давід перейшов би в Реал, якби не те, що трапилося в останній день трансферного вікна.

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Де Хеа не був незадоволений вболівальниками чи клубом, але явно щось відбувалося за лаштунками. Тепер же все по-іншому. Він виходить з посмішкою на обличчі, а клуб прогресує. Не бачу причин, чому б він захотів піти", – цитує тренера Inews.

До слова, контракт Де Хеа з "дияволами" розрахований до літа 2023-го. Голкіпер виступає у складі МЮ вже 9 років та став чемпіоном Англії 2012/13.

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Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Луї ван Гал Луї ван Гал Давід Де Хеа Давід Де Хеа
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