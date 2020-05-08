Ван Гал назвал виновника своего увольнения из Манчестер Юнайтед

Бывший руководитель МЮ Луи ван Гал не имеет претензий к Жозе Моуринью после своего ухода из лагеря манкунианцев.

"Я обвиняю Эда Вудворда, моего директора в Манчестер Юнайтед, гораздо больше, чем Моуринью. На мой взгляд, Вудворд – злой гений", – рассказал ван Гал для подкаста Een-tweetje met Yves.

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Напомним, нидерландского специалиста уволили с Манчестер Юнайтед в мае 2016-го, а на его место назначили Жозе Моуринью, который покинул клуб в декабре 2018 года.

В сезоне 2015/16 манкуниацы финишировали четвертыми в АПЛ.

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