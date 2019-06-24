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Ван Гал назвав найбільше досягнення Гвардіоли на чолі Манчестер Сіті

20:50 656 Читать на русском
Ван Гал назвав найбільше досягнення Гвардіоли на чолі Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / фото із соцереж

Колишній головний тренер Аякса, Барселони, Баварії, Манчестер Юнайтед і збірної Нідерландів Луї ван Гал висловив думку про результати роботи наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

"Головне досягнення Гвардіоли в Манчестер Сіті – це атакувальний футбол, який радує вболівальників. Цей стиль схожий на футбол Аякса, при цьому гра Сіті краще структурована.

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Гвардіола організована людина, а його гравці втілюють на полі його ідеї. За два роки він виграв всі можливі трофеї в Англії з атакувальним футболом. Унікальне досягнення. Тепер для нього головне завдання – перемога в Лізі чемпіонів", – цитує El Pais ван Гала.

Нагадаємо, у минулому сезоні Манчестер Сіті виграв титул чемпіона Англії, а також завоював Кубок Англії і Кубок англійської ліги.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Луї ван Гал Луї ван Гал
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