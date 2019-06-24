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Ван Гал назвал самое большое достижение Гвардиолы во главе Манчестер Сити

20:50 48 Читати українською
Ван Гал назвал самое большое достижение Гвардиолы во главе Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Бывший главный тренер Аякса, Барселоны, Баварии, Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов Луи ван Гал высказал мнение о результатах работы наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

"Главное достижение Гвардиолы в Манчестер Сити – это атакующий футбол, который радует болельщиков. Этот стиль похож на футбол Аякса, при этом игра Сити лучше структурирована.

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Гвардиола организованный человек, а его игроки воплощают на поле его идеи. За два года он выиграл все возможные трофеи в Англии с атакующим футболом. Уникальное достижение. Теперь для него главная задача – победа в Лиге чемпионов", – цитирует El Pais ван Гала.

Напомним, в прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл титул чемпиона Англии, а также завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Луи ван Гал Луи ван Гал
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