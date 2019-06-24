"Мені не подобається Мессі, Мілнер – кращий": ван Гал зіпсував день народження найкращому гравцеві світу

Екс-наставник Аякса, Барселони, Баварії та збірної Нідерландів, який нині перебуває без роботи, "опустив" Мессі в інтерв'ю El Pais.

Поки найкращий футболіст планети задував свічки з нагоди свого 32-річчя, яке Мессі відзначає у таборі збірної Аргентини на Копа Амеріка, ван Гал робив усе можливе, щоб зіпсувати його свято.

Іменитий фахівець почав з "ахіллесової п'яти" Мессі – Ліги чемпіонів.

"Подивіться на Барселону. Скільки разів каталонці тріумфували у Лізі чемпіонів за останні п'ять років, маючи футболіста, якого вважають найкращим у світі? Подивіться на Неймара в ПСЖ. Чи перемагав він? Мессі та Неймар подобаються мені як великі індивідуалісти, але – не як командні футболісти. У колективних видах спорту немає нічого важливішого, ніж командний гравець".

Мессі спробував обіграти 8-х гравців збірної Парагваю на останній хвилині гри – що з цього вийшло?

Навіть Джеймс Мілнер позитивніше впливає на гру своєї команди, ніж Лео, переконує ван Гаал.

"Мілнер – один з найкращих у минулому сезоні з погляду на його командні дії. У фіналі Ліги чемпіонів він виконував одразу дві ролі – захисника та півзахисника. Просто неймовірно, що Джеймс може запропонувати такий солідний об'єм роботи у свої 33. А форварди Ліверпуля? Кожен з них грав на команду. Салах, Фірміно і Мане дуже важко працюють в обороні, тому що Клопп хоче високо пресингувати. При перехопленні м'яча у них з'являється вільні зони, якими вони вміло користуються. Барса відчула це на собі. Я думаю, що Мессі повинен запитати себе, як це можливо, що він так довго не вигравав Лігу чемпіонів.

А ще 67-річний тренер вважає, що Аргентина несправедливо перемогла Нідерланди у півфіналі ЧС-2014...

"Вони здолали нас лише у серії пенальті. Мессі був непомітний протягом всього матчу. Ви часто бачили його з м'ячем? Нідерланди виглядали набагато краще і поступились несправедливо".

...і що Барселона ризикує продовжувати провалюватись в ЛЧ через Мессі.

"Я не заходив у роздягальню Барселони, а також не перебував на тренуваннях команди, щоб розуміти, що з ними відбувається у Європі. Я не можу бути суддею у цій ситуації. Повторюсь, мені подобається Мессі як окремий виконавець. Він – найкращий у світі, якщо ми говоримо про індивідуальні якості, це підтверджує його фантастична статистика. Але чому Барса не виграє Лігу чемпіонів п'ять років поспіль? Мессі, як капітан, повинен запитати себе, чому це відбувається.

Каталонці володіють чудовим складом. Ми не можемо сказати, що Ракітіч, Артуро Відаль, Коутінью або Альба – погані гравці, а тер Штеген – кепський воротар. Мессі також несе відповідальність за те, що відбувається у Барселоні. Було б несправедливо звинувачувати лише тренера.

Виявляється, 5-разовий володар "Золотого м'яча" – великий егоїст.

"Барса має у своєму складі близько 30-и гравців, і я вважаю, що Мессі повинен підлаштовуватись під них, а не навпаки. Гвардіола змушував його працювати на благо усіх, а наступні тренери лише пристосовувались під вимоги аргентинця, замість того, щоб захищати командний дух. Це найважливіша річ. Мессі – не виняток".

Мессі знищує командний дух команди.

"Тактика має дуже важливе значення, але ви не зможете втілювати тренерські ідеї без командного духу. Навіть якщо Мессі робитиме різницю, обігруючи суперників, переможе найкраща команда. Цей рік був показовим".

Лише Гвардіола витискав з нього найкраще.

"Гвардіола перемагав з Барселоною, бо у нього був Мессі, якому не дозволяли грати, як заманеться. Мессі виконував план тренера, а не навпаки. Гвардіола зробив так, щоб його підопічні перебували у потрібному місці в потрібний час. Домогтись чогось схожого можливо завдяки згуртованості та непохитному командному духу".

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