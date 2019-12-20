Руні придбав новий будинок – бункер та інші засоби безпеки вражають

Нападник Дербі Каунті Вейн Руні найближчим часом змінить місце проживання, переїхавши у розкішний будинок.

Нове помешкання сімейства Руні розташоване у графстві Чешир. Будинок обійшовся 34-річному форварду у 20 млн фунтів (близько 23,5 млн євро). Руні з дружиною та 4-ма дітьми переїдуть туди найближчим часом, повідомляє The Sun.

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Заходи безпеки в нових апартаментах Вейна вражають. Сам будинок та гараж, у якому буде стояти постійно заряджений електрокар, з'єднуватиме спеціальний тунель, по якому в разі необхідності сім'я зможе швидко евакуюватися. Зрозуміло, що в будинку передбачене цілодобове відеоспостереження. Зауважимо, у 2016 році будинок Руні пограбували. Очевидно, форвард досі пам'ятає ту прикру подію.

Також на території маєтку будуть конюшні, гараж на 6 автомобілів та два штучних озера для риболовлі.

Нагадаємо, Руні приєднався до Дербі Каунті після того, як покинув американський ДС Юнайтед. З січня екс-форвард МЮ та збірної Англії стане граючим тренером "баранів".

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