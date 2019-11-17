Ван Дейк: Я знаю, чому Клопп критикує мене

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розповів про стосунки з головним тренером команди Юргеном Клоппом.

"Клопп точно знає, як отримати максимум від мене: потрібно ставитися до мене критично. Коли преса мене розхвалює і влаштовує ажіотаж, він, навпаки, все применшує – часто навмисно.

Ван Дейк – чудовий гравець, але Мессі повинен бути першим, – Мане зробив несподівану заяву

Коли мене обрали найкращим гравцем сезону-2018/19 за версією УЄФА, і я збирався на церемонію вручення нагороди, Клопп сказав усім хлопцям, що я отримаю приз за всю команду. Я розумію, до чого це все. У той же час бос дуже шанобливо ставиться до мене і покладає на мене велику відповідальність", – цитує ван Дейка Daily Mail.

Зазначимо, що в поточному сезоні ван Дейк зіграв без замін у всіх матчах Ліверпуля в АПЛ та Лізі чемпіонів. В його активі 1 гол – захисник забив у ворота Норвіча.

Євро-2020: Північна Ірландія – Нідерланди: слабка гра "зелених", невмотивованість "ораньє" та питання до Кумана