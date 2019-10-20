Ван Дейк – чудовий гравець, але Мессі повинен бути першим, – Мане зробив несподівану заяву

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане розповів, що був приємно здивований вибором Ліонеля Мессі в голосуванні за володаря призу найкращому футболісту року ФІФА The Best.

"Те, що Мессі голосував за мене – великий комплімент. Це показує, який шлях я подолав.

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Я досягнув цього рівня без тривалого навчання в академії. Важливо продовжувати працювати і йти до своєї мрії. Звичайно, за можливості я проголосував би за Мессі. Ван Дейк – відмінний, чудовий гравець, але Мессі повинен бути першим", – цитує Мане goal.com посилаючись на інтерв'ю The Times.

Нагадаємо, в опитуванні щодо найкращого гравця року ФІФА Ліонель Мессі голосував за Садьйо Мане. У підсумку, аргентинець випередив одноклубника сенегальця Вірджила ван Дейка і отримав престижну нагороду.

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